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〈A.P.C.〉半袖Tシャツ
商品番号 K93597096819
商品名

〈A.P.C.〉半袖Tシャツ
ブランド名 アーペーセー
特別価格 税込 4,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

A.P.C.刺繍入りポケット付Tシャツ・カラー　ブラック・サイズ　L（身幅約52cm、袖丈約21.5cm、肩幅約44cm、着丈約68cm）　※素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。数回着用しましたが、目立つ汚れ、色あせ、ほつれはありません。袖丈　半袖ネック　クルーネック季節　春、夏、秋↓その他の古着商品はこちら↓#youの古着まとめ
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