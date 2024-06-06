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- 〈A.P.C.〉半袖Tシャツ
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商品詳細
A.P.C.刺繍入りポケット付Tシャツ・カラー ブラック・サイズ L（身幅約52cm、袖丈約21.5cm、肩幅約44cm、着丈約68cm） ※素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。数回着用しましたが、目立つ汚れ、色あせ、ほつれはありません。袖丈 半袖ネック クルーネック季節 春、夏、秋↓その他の古着商品はこちら↓#youの古着まとめ
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