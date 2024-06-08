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TACOMA FUJI RECORDS LSD CAP LIGHT BLUE
商品番号 V45536624721
商品名

TACOMA FUJI RECORDS LSD CAP LIGHT BLUE
ブランド名 タコマフジレコード
特別価格 税込 2,920 円
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商品詳細

恐れ入りますが、必ずプロフィールを必読確認下さい。プロフィールをお読みになられて、ご承諾頂けた方のみご購入をご検討下さいませ。●ご購入においてのトラブル責任は一切当方ではお受け致しません。●当方使用の中古品が殆どです。お店で売られているような綺麗且つ新品のような完璧な品をお求めの方はご購入をお控え下さい。●プロフィールにも記載しておりますが、土日の発送は基本的に行いませんので、ご理解ご承知下さい。TACOMAFUJIRECORDSタコマフジレコーズのキャップです。2023夏モノです。サイズは内タグ表記ですと、57-59㎝です。素材は綿100後ろのサイズ変更用のベルトはブラックの牛シボ革です。色味は夏の装いに合わせやすいライトブルーです。セレクトショップのオンラインショップにて新品購入後、使用は試着のみです。特質したダメージは皆無です。状態は主観になりますが、10中10です。一目惚れして購入し手元に届いてから試着してみたのですが、自分の顔や頭の形との相性がよろしくないのか、あまり似合っていないと判断しました。(泣)
http://narcologia.ru/goods/waveform167317.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict993518.html

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