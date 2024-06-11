マッドカプセルマーケッツ　Tシャツ

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏tシャツ前下方に写真のとおり薄い黄色のシミが2箇所あります。襟は若干の黄ばみがありますが、あまり目立ちはしません。バックプリントは若干の割れがありますが、経年劣化のためご了承下さい。ご理解ある方、宜しくお願い致します。※注意メルカリ以外のサイトで同じ画像が散見されますが、商品画像が悪用されたものであり、メルカリ以外での販売はしておりません。THEMADCAPSULEMARKETSザマッドカプセルマーケッツバンドＴシャツ
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