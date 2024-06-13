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マンダリンヒーロー号矢野騎手直筆サイン入りキャップ
商品番号 E30958014900
商品名

マンダリンヒーロー号矢野騎手直筆サイン入りキャップ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンタアニタダービー２着に、ケンタッキーダービーも出走した、マンダリンヒーロー号の非売品矢野騎手直筆サイン入りキャップです。趣味を絞る為に手放すことにしました。
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