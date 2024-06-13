【MADE IN USA】 80s　ハーレーダビッドソン　レザーベルト

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商品詳細
素材...本革カラー...ブラックハーレーのレザーベルトです。立体的なバックルで、かなり存在感があります。古着で購入したため、傷や使用感がありますが、古着好きの方なら気にならない程度かとおもいます。神経質な方はご遠慮ください。即購入okです。よろしくお願いします。
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