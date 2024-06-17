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★新品★ NEWERA ニューエラ ロサンゼルス　ドジャース　キャップ　ウィート
商品番号 L36297011631
商品名

★新品★ NEWERA ニューエラ ロサンゼルス　ドジャース　キャップ　ウィート
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名NEWERALOSANGELESDODGERS9FORTYA-FRAMESNAPBACKCAPニューエラロサンゼルス　ドジャーススナップバック　キャップ　★カラーウィート(ボディ)ゴールド(ロゴ)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴様々なコーディネートに取り入れやすいウィートカラーの国内未発売ニューエラキャップ。Timberland(ティンバーランド)のブーツとのコーディネートにもオススメ。MLBWBC帽子海外限定大谷翔平ストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。素材···コットンカラー···ゴールド形···ベースボール
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