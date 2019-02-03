▼定価1万6500円▼直営店完売品！▼新品▼ディノ マッティア▼ベルト5BR90

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【DinoMattia（ディノマッティア）クロコ型押しプンターレベルト】定価16500円上品なウェスタン調金具のエレガントなクロコ型押しプンターレベルト。ジャケパンやキレイめカジュアルにワンポイントとして。ブランドロゴの入ったオレンジの巾着型の袋（不織布）付き。〈サイズ〉幅2.5cm 長さ90cm〈原産国〉イタリア◆DinoMattia◆1975年にミラノ郊外に創設されたベルト工場で誕生した“DinoMattia”ハンドステッチへのこだわりを持ち続け、イタリア馬具職人を起用し、今でもほぼ全てのベルトにバックルを止める際は独自のハンドステッチを入れている。とてもハイクオリティーなベルトブランドです。