ボルサリーノ　ヴィンテージ　レオパード　フェルトハット

Borsalino（ボルサリーノ）1857年、ジュゼッペ・ボルサリーノ(GiuseppeBorsalino)がイタリアにて創業したイタリアの帽子ブランド。\u2028伝統的な機械、道具を使い続けることにこだわり、永遠に受け継がれるエレガンス、ラグジュアリーなイタリアンスタイルを提案しています。頭囲約58cm数年前古着屋購入生地がきれいで軽量なフェルトですボルサリーノのレオパードのキャップはあまり見たことがありません年代もいつのものかは定かではありませんが比較的美品です内側リボン切れ目が入っています画像6から9でご確認くださいm(__)m素材...ウール



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