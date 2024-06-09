Pretty Green ユニオンジャック スカーフ ストール マフラー

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商品詳細
prettygreen、prettygreen、プリティーグリーン、プリティグリーン、oasis、オアシス、リアムギャラガー、リアムギャラガー、リアムギャラガー着用、リアムギャラガー着、ポールウェラー、ポールウェラー、ユニオンジャック、ペイズリー、モッズ、モッズスーツ、モッズコート、モッズパーカ、モッズパーカー、などお好きな方いかがでしょうか。PrettyGreenUnionJackScarfユニオンジャックスカーフ100%Silk長さ約137cm幅約41cm極端に目立つ破れや汚れは無いと思いますが、細かいシミなど見落としがあるかもしれません。中古になりますので古着をご理解の上、ご購入宜しくお願いいたします。小さく折り畳んでの発送になりますのでご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。返品は不可でお願いします。
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