90s Disney ミッキー 魔法 USA製 ディズニー Tシャツ XL

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#ナオユのTシャツ一覧ボディタグ：DisneyCHARACTERFASHONSMADEINU.S.A(2枚目の白タグも残っています)表記サイズ:XーLARGE実寸サイズ約:身幅54、着丈75、肩幅50、袖丈22センチ程平置き#ナオユのTシャツ一覧素材：コットン100％ 仕様：裾シングルステッチ両脇シームなしの丸胴状態:ミッキーの帽子部分のラメ剥がれプリントひび割れややありますが雰囲気を損なう程の大きい汚れダメージなどなく良好ボディの色味が少し濃いめに写っている写真ありますが落ち着いた紺色ですカメラの性能上ご了承ください古着好きで古着のニュアンスにご理解ある方のみご検討お願いします※なるべく見落としのないようにコンディションの確認はしてはおりますが繊細なヴィンテージTシャツの特性上100％とはいきません細かい部分が気になる方はご検討をお控えください