エルメス マフラー グレー

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商品詳細
着用しなくなりましたので出品致します。使用後もブラッシングしていましたが、使用感はあります。目立つ汚れや破れなどの破損はありません。ラベルの四隅の糸の一箇所が取れてしまっています。写真をご確認下さい。使用には問題ございません。本品のみとなり付属品はありません。サイズ広げた幅:40cm長さ:150cm先端フリンジ含まずまだまだ普通に使って頂ける商品と思います。ご検討よろしくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···グレー素材···カシミヤ100%
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