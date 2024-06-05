【 90s】 sports specialties社製　ブルズ　キャップ　レア

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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【00s】sportsspecialties社製 NBACHICAGOBULLSCAPシカゴブルズ キャップ ヴィンテージ 【生産国】TAIWAN【年代】90s＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約cmツバ長:cm高さ：約cm＿COMMENT＿＿＿海外でsportsspecialties社製のキャップは物によって1000ドル超えもありプレミア化してます。こちらはブラックでつば裏もブラック。フロントもシンプルで良い感じです。生地はカーハートのダック生地のような感じです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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