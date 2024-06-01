廃盤　激レア　エレファントレザー　象革　FUNNY ファニー　ビルフォード

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新品未使用品画像の品をお送り致します。画像より若干濃い色合いになります。他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather他のFUNNY製品はコチラ#YOPIOFUNNY■品名：サンセット・ビルフォード/デール 【DALE】■素材：外装：ベージュ/ゾウ革 【ELEPHANT】内装：ブラウン【BROWN】/牛革■コンチョ：【925SILVER】■サイズ：本体/W/100mmH/140mmD/35mm■仕様：カードホルダーx8枚、小銭入れx1、ポケットx1、札入れx1ビルフォードより収納力があり、ウォレットほど嵩張らない、コンパクトにバッグインできる美しきベストサイズ・ビルフォード。本製品で使用しているレザーは、FUNNYが特別に米国タンナーに製作依頼しており、使い込むほどに色艶が増す味わい深い皮革です。◾️ご注意◾️詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。財布形···二つ折りカラー···ベージュ素材···本革