✨美品✨ バーバリー　マルチカラー　レジメンタル　ストライプ　ホースロゴ　日本製

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バーバリーブラックレーベルのネクタイ、レギュラータイになります。ワインレッド地に水色と紺色のレジメンタルストライプ柄がオシャレなネクタイです(^^)【ブランド】BURBERRYBLACKLABELバーバリーブラックレーベル三陽商会【サイズ】大剣 約9cm全長 約145cm※平置きでの計測になります。御購入の際は、お手持ちのネクタイとのサイズを確認願います。【カラー】ワインレッド ボルドー 水色 紺色 ネイビーえんじ色【材質】絹100%【状態】目立つダメージは無く、綺麗な状態です(^^)折り畳んで発送致しますので、折り畳みシワが出来る可能性があります。ご了承願います。他にもネクタイを出品中ですので、こちらから確認お願い致します(^^)☞#10ネクタイネクタイのまとめ買いも対応致しますので、お気軽にお声掛けください。【参考ワード】高級 レギュラータイ ビジネス カジュアル パーティー仕事用 お祝い 結婚式 二次会 サラリーマン 正規品 日本製 ビジネスマン シルク 肉厚 光沢 マルチストライプ マルチカラー ホースロゴ ナイトロゴ フォロー割 美品 良品