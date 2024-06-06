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COACH キーケース＆折り財布 ブラック
商品番号 U76232740442
商品名

COACH キーケース＆折り財布 ブラック
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。COACHキーケース折り財布セットカラー：ブラック（QB/BK）サイズ：横10×縦6.5cm仕様：キーリング×5、リング×1購入場所国内コーチアウトレットストア使用期間１ヶ月くらい使っていましたが、他の物を買ったため出品しました。目立った傷や汚れなしではありますが素人目線なのでご理解頂ける方でご購入よろしくお願いします。
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