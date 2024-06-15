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シルベスター ビンテージ　tee tシャツ　95年　　一点モノ　カートゥーン
商品番号 J99814015280
商品名

シルベスター ビンテージ　tee tシャツ　95年　　一点モノ　カートゥーン
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 5,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️アイテムシルベスタービンテージ　teetシャツ　95年　古着　一点モノ　カートゥーン⭐️サイズ表記サイズ　L※平置き実寸ご希望の方はコメントにて依頼お待　ちしております。⭐️仕様伸縮性：なし透け感：なし裏地：なし⭐️状態ピンホールが数箇所あります。シミ等はございません。⭐️配送即日発送可能です。※即日発送をご希望の方はコメントにてお知らせくださいませ。⭐️その他オリジナル品です。コピーライトにある通り1995年品です。ピンホールはありますが、破れ・ほつれではないので、あえて補正していません。ご要望があれば、無料でわかりづらくはできますが、自分はあえてボロ感を楽しんでいましたので、そのままにしております。気になる方は、コメントくださいませ。先程も申した通り補正は無料でやらせていただきます。興味のある方はこれからメンズ、レディースどんどんアイテム出して行きますのでフォローお願いします。#古着#アメカジ#tee#t#tシャツ#一点もの#vintage#ビンテージ#80s#90s#アメリカ古着#プリントtee#シングルステッチ#ビンテージtee柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/protein247734.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce725555.html
http://narcologia.ru/goods/perforce374565.html
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