©2003/NIRVANA/ニルバーナ/ニルヴァーナ/サークルロゴT/黒М

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©2003NIRVANA ニルバーナ ニルヴァーナサークルロゴTカラー…ブラック 黒サイズ表記…М肩幅…約48㎝身幅…約52㎝着丈…約65㎝袖丈…約20㎝目立つダメージや汚れは見当たりませんが、多少の使用感はあります。古着にご理解ある方のみ、お願い致します。新品品質をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さいませ。ネコポスでのお届け予定です。#ニルヴァーナ#ニルバーナ#NIRVANA#涅槃#カートコバーン#ネバーマインド#コートニーラブ#バンドT#ロックT