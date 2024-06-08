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アズノウアズ　aszakka レザー　スタッズ　ベルト
商品番号 N83568294941
商品名

アズノウアズ　aszakka レザー　スタッズ　ベルト
ブランド名 アズノウアズ
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アズノウアズ　aszakkaスタッズベルト細身のベルトに小粒のスタッズが沢山ついたオシャレなベルトですカラーはブラウンです使い方は色々♪長さ約111cm幅約1.5cm何度か使いましたusedですが、もともとused感がありました。個人的に美品だと思いますが、画像と自宅保管をご理解いただき宜しくお願い申し上げますその他の出品も是非ご覧くださいませ
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