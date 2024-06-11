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B'z LIVE-GYM’98 「SURVIVE」ツアーTシャツ
商品番号 C65050183575
商品名

B'z LIVE-GYM’98 「SURVIVE」ツアーTシャツ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。B'zLIVE-GYM’98「SURVIVE」ツアーTシャツです。サイズはフリーサイズだと思います。こちらで新品未開封のお品を譲っていただき、今年のプレジャーツアーで同伴者に着てもらうつもりで一度洗濯しましたが結局着ていません。この先も着用しない為出品致します。未着用ですが一度人の手に渡ったものですので、気になる方は、購入をお控え下さい。★クリーニング済み★即購入⭕️※返品は出来ません
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