ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
お世話になります。ご覧いただき、ありがとうございます。COACHの長財布です。アウトレットで購入した商品で新品未使用です。◇型番：F93504◇カラー：チャコール×ブラック◇素材：PVC×レザー◇サイズ：約横幅：21cm高さ：11cmマチ：4cm◇仕様：ダブルファスナー開閉内側1→ファスナーポケット×1・マチ有りオープンポケット×1・カード入れ×15・クリアカード入れ×1・オープンポケット×4内側2→カード入れ×16・札入れ×3・ファスナー式小銭入れ×1・オープンポケット×2◇付属品：ケアカード、紙袋、コーチ専用箱など※正規アウトレット店で購入しているのでご安心下さい。保管には気をつけておりますが、細かいスレなど神経質な方はご遠慮頂きます。よろしくお願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/reinforcement158199.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral824932.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation779324.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement158199.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral824932.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation779324.html
コーチ財布＞COACH/コーチ長財布 F93504 メンズ ダブルジップ財布 ...
紙袋あり☆コーチ COACH 長財布 F93504 ダブルジップ セカンドバッグ ...
コーチ COACH 長財布 F93504 ブラック ダブルジップ メンズ財布 - 長財布
コーチ 長財布, シグネチャー Wジップ トラベル オーガナイザー F93504 ブラック Ft593231 中古 | フリマアプリ ラクマ
◇新品未使用◇COACH コーチ長財布 ダブルジップ トラベル ...
2023年最新】コーチ 93504の人気アイテム - メルカリ
中古】 COACH コーチ メンズ シグネチャー ダブルジップ トラベル ...
コーチ 長財布, シグネチャー Wジップ トラベル オーガナイザー F93504 ブラック Ft593231 中古
コーチ COACH ラウンドファスナー長財布 ダブルジップ トラベル ...
2023年最新】コーチ 93504の人気アイテム - メルカリ
コーチ 長財布 ダブルジップ-
中古】 COACH コーチ メンズ シグネチャー ダブルジップ トラベル ...
2023年最新】コーチ 93504の人気アイテム - メルカリ