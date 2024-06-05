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コーチ COACH 長財布 F93504 ブラック ダブルジップ メンズ財布
商品番号 B83396569872
商品名

コーチ COACH 長財布 F93504 ブラック ダブルジップ メンズ財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お世話になります。ご覧いただき、ありがとうございます。COACHの長財布です。アウトレットで購入した商品で新品未使用です。◇型番：F93504◇カラー：チャコール×ブラック◇素材：PVC×レザー◇サイズ：約横幅：21cm高さ：11cmマチ：4cm◇仕様：ダブルファスナー開閉内側1→ファスナーポケット×1・マチ有りオープンポケット×1・カード入れ×15・クリアカード入れ×1・オープンポケット×4内側2→カード入れ×16・札入れ×3・ファスナー式小銭入れ×1・オープンポケット×2◇付属品：ケアカード、紙袋、コーチ専用箱など※正規アウトレット店で購入しているのでご安心下さい。保管には気をつけておりますが、細かいスレなど神経質な方はご遠慮頂きます。よろしくお願いしますm(__)m
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