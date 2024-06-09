ジャムホームメイド　三つ折り財布　財布

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商品詳細
ジャムホームメイド三つ折り財布財布ZOZOTOWNで購入しました。数回使用のみで、目立った傷や汚れはありませんあくまで中古品なのでご理解お願いします写真の追加や質問等あればよろしくお願いします※写真の2、3枚目は参考画像になります 1枚目は現品です。※箱や付属品は処分してしまったので現品のみに なります。サイズ7.5cm✖️10.2cm定価15400円発送はメルカリ便のネコポスか宅急便コンパクトになります。
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