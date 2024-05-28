新品 希少品 ルイヴィトン ダミエ 二つ折り財布 札入れ

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財布形···二つ折りカラー···ブラウン小銭入れの無いスッキリコンパクトな折り財布です。カードやお札が最低限入り持ち歩きやすいサイズでポケットにも入る手ぶら主義の方にオススメです。未使用のまま自宅保管になっておりました。シリアルNoもあります。素人検品ですので細かい事を気にされない方でお願い致します。自宅保存となりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。