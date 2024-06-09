鹿島アントラーズ 土居聖真選手 直筆サインカード ラストナンバー ...

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商品詳細
Jリーグ2017オフィシャルトレーディングカード鹿島アントラーズ 土居聖真 選手 直筆サインカードです。50/50のラストNo.になります。目立った傷や汚れはありませんが、刻印部分にサイン時のインクの汚れがあります。神経質な方はご遠慮ください。発送時はスリーブとハードケースに入れて、さらに防水した上で発送いたします。ぜひご購入のご検討よろしくお願いします。
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