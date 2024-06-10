美品 BOTTEGA VENETA ボッテガべネタ イントレチャート 長財布

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商品詳細
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ほぼ新品で状態はかなり良いです。■ブランドBOTTEGAVENETA/ボッテガヴェネタ■柄イントレチャート■メインカラーネイビー系 紺色ブルー■デザインIntrecciato/イントレチャート■素材レザー(天然皮革)■付属品ショップ袋、外箱、保存袋■購入元アウトレット・免税店・セレクトショップ■採寸縦幅:8cm、横幅:18cm+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+#長財布#ボッテガ#ブランド長財布
http://narcologia.ru/goods/conception217257.html
http://narcologia.ru/goods/choice455585.html
http://narcologia.ru/goods/competitive502281.html
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