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美品 BOTTEGA VENETA ボッテガべネタ イントレチャート 長財布
商品番号 Y89710411082
商品名

美品 BOTTEGA VENETA ボッテガべネタ イントレチャート 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 13,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ほぼ新品で状態はかなり良いです。■ブランドBOTTEGAVENETA/ボッテガヴェネタ■柄イントレチャート■メインカラーネイビー系　紺色ブルー■デザインIntrecciato/イントレチャート■素材レザー(天然皮革)■付属品ショップ袋、外箱、保存袋■購入元アウトレット・免税店・セレクトショップ■採寸縦幅:8cm、横幅:18cm+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+#長財布#ボッテガ#ブランド長財布
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