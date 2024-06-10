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アルテミスクラシック バイカーズウォレット ライダース ウォレット 長財布
商品番号 E37869373103
商品名

アルテミスクラシック バイカーズウォレット ライダース ウォレット 長財布
ブランド名 アルテミスクラシック
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド「アルテミスクラシク」　　価格の相談OK！正規品です　(廃盤)モデルです激レア(希少)パイソンの長財布になります。素材蛇革牛革長財布ですスカルウォレットチェーンはズッシリと重いです。オークションで落札した物です高かったです　　紙幣は折らずにストレスも掛からずに入ります！　当時、記憶では確か8万以上で購入いたしました現状でご理解いただける方宜しくお願い致します。
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