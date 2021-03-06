アシックス ゲルライト　ゲルライト3 ホワイトオールホワイト

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8月28日5999円最終価格です！！ASICSGEL-LYTE3ホワイト26.5cmユニセックス使用回数は5回未満。状態は非常に良好です。かかとのGEL表示部分がメッシュになっていてかわいいです。雨の日の着用はありません。新品ではないのですしオールホワイトのスニーカーのため、ソールが若干汚れてます。すり減り等はほぼありません。写真のasicsの箱は撮影用の土台として置いたもので商品には含まれません。売るつもりはなかったので、商品の箱は捨ててしまいました。他のスニーカーの箱に入れて発送します。アッパー：天然皮革、人工皮革アウトソール：ゴム底インソール：EVA(取り外し式)中古をご理解の上ご購入お願いします。カラー...ホワイトAsicsGelLyteIIIWhite#ASICS#AsicsGelLyteIIIWhiteメインカラー···ホワイト