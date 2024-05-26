美品　新進工房　財布　aile-蛇革- マネークリップ　パイソンレザー

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閲覧ありがとうございます。こちらは新進工房さんのクラウドファンディングで購入した。ゴールドパイソンレザーの二つ折財布です。カードや現金鍵も収納できるおすすめのお財布です。何より、ゴールドのパイソンレザーで作られた二つ折財布はなかなか入手するのは難しいので早い者勝ちとなります。企画では、なくさない財布MAMORIO搭載がメインでしたが、こちらはMAMORIO搭載なしモデルになります。すでにマクアケでは企画が終了しているため完売品となります。状態は部屋の中でレシートと小銭を数週間入れていただけなのでとても綺麗です。革部分に傷や汚れはないと思っていますが、本革ですので、本革のご理解ある方で有ればとても気に入っていただけるものだと思っています。財布形···二つ折りカラー···ゴールド素材···本革