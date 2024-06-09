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定価4.7万　美品　名作　マルジェラ　再構築Tシャツ　レプリカ　エルメス　タビ
商品番号 Q65485838074
商品名

定価4.7万　美品　名作　マルジェラ　再構築Tシャツ　レプリカ　エルメス　タビ
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaisonMartinMargiela10メゾンマルタンマルジェラメゾンマルジェラマルタンマルジェラ15SSファイヤーパターン　ヨツタグクレイジーパターン異素材マルジェラ　切替Tシャツドッキング　再構築　バイカラーファイヤー　ペンキ　ペイントメンズ　レディース　ユニセックスカットソー　四つタグカラーホワイト　マルチスタッフインターナショナルタグ付き　国内正規品ブランド古着屋購入サイズ44肩幅43cm身幅46cm着丈70cm袖丈22cm平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。状態は多少起毛たちが多少ありますが、大きな傷汚れはありません。主観になりますが、10中8程度と思います。昔のものとしてはかなり良い状態です。シーズンのハイライトとも言える往年の名作デザインをドッキングしたが一目でマルジェラとわかるインパクトです。シルエットはシンプルですのでいろんなスタイルに合わせやすいと思います。付属品はタグです。即購入オッケーです。よろしくお願い致します。
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