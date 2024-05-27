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ザ・リアルマッコイズ二つ折り財布
商品番号 K21145836597
商品名

ザ・リアルマッコイズ二つ折り財布
ブランド名 ザリアルマッコイズ
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ・リアルマッコイズ二つ折り財布カードポケット6枚■旧マッコイズ製です。経年変化革により味のある色に変化してます。まだまだ革財布として使用できる一品です。※写真8枚目の所に若干のめくれがございます。長期保管の中古品ですのでご理解頂ける方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。
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