ザ・リアルマッコイズ二つ折り財布

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商品詳細
ザ・リアルマッコイズ二つ折り財布カードポケット6枚■旧マッコイズ製です。経年変化革により味のある色に変化してます。まだまだ革財布として使用できる一品です。※写真8枚目の所に若干のめくれがございます。長期保管の中古品ですのでご理解頂ける方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。
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