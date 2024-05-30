00sヴィンテージ｜Burn After Reading Tシャツ [XL]

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00年代ヴィンテージ・ムービーTシャツ／00年代映画Tシャツ／当時物／バーン・アフター・リーディング／コーエン兄弟／BradPitt／ブラッド・ピット／GeorgeClooney／ジョージ・クルーニー／野村訓市／Weber／123138Fargo(ファーゴ)やBigLebowski(ビッグ・リボウスキ)等で知られるコーエン兄弟による2008年公開のコメディ「BurnAfterReading(バーン・アフター・リーディング)」。ジョージ・クルーニーが主演と努めた他、ブラッド・ピットやジョン・マルコヴィッチ等、数多くのハリウッド・スターが出演し、コーエン兄弟最大級のヒット作となったことでも知られています。こちらはそのBurnAfterReadingのプロモTシャツ。ボディはFruitoftheLoomのHeavyCotton、XLサイズ。袖に極小の汚れと自然な着用感こそあるものの、その他目立ったダメージなく、年代を考えると状態は良いかと思います。詳しくは写真を拡大してご確認ください。15年ほど前のヴィンテージ・アイテムとなりますので、当方のプロフィールをご一読頂き、これら予めご了承の上、ご購入のご検討お願いいたします。サイズ：XL実寸(約)：着丈77cm／身幅61cm／肩幅58cm／袖丈20cmカラー：ホワイトボディ：FruitoftheLoomHeavyCotton年代：00年代(2008)状態：ユーズド・ヴィンテージ当方の出品一覧はこちらより=\u003e#THECRATES＊金曜午後〜日曜、祝日は発送作業をお休みしております。恐れ入りますが、こちら予めご了承ください。