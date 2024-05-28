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■大人気■オートロック ベルト メンズ 黒 レザー ゴルフ ビジネス スーツ
商品番号 Q80504864975
商品名

■大人気■オートロック ベルト メンズ 黒 レザー ゴルフ ビジネス スーツ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■商品ページをご覧いただきありがとうございます！気持ちの良いお取引を心がけております！こちらの商品即購入可能です(*'▽')全国送料無料です■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■オートロック式ベルト穴なしで見た目もスマート商品詳細素材　　：ベルト:PVC合成レザー　　　　　　バックル：合金※インポート商品となりますので、多少の作りが荒い点や傷等がある場合があります。ご了承の上、ご購入ください。カラー　：ブラックサイズ　：ベルト長さ：約120cm　　　　　　ベルト幅:約3.5cm※サイズ感や写真の色味は、実際と多少異なる場合があります。☆シックな色合いが上品なオートロック式ベルト☆ベルト本体を傷つけにくい設計になっているので長くお使いいただけます！☆どんなシーンでも活躍できるベルトです　スポーツやビジネス、普段使いからオシャレに使えるベルトとなっています！【おすすめポイント】☆オートロック式　スライドバックル仕様！　差し込み式のベルトなので、もたつかず、すっきり着用できます。　長さをお好みでカットすれば、どんなサイズでも調整可能！☆PVCレザーを使用！　表面素材にはPVCレザーを使用。　高級感のある仕上がりです！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ご留意いただきたいこと1.閲覧する環境により実際の商品の色と違うように見える場合があります。2.簡易包装でお届けします。3.検品はしておりますがあくまで素人検品になります。　万が一、不良品等の問題がございましたら「評価前」にご連絡ください。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■どうぞよろしくお願いいたします♪
http://narcologia.ru/goods/scissoring931196.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming586792.html
http://narcologia.ru/goods/tenet860863.html
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