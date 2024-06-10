ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ファスナー 長財布 黒 メンズ

ボッテガヴェネタ BOTTEGAVENETAジップアラウンドウォレットファスナー長財布黒メンズ114076V46511000参考価格/数年前約9万円で購入。現在は11〜13万円程度でお取引されております。新品で購入後数ヶ月使用。誤ってファスナーを強く引いてしまい写真の通りファスナーの引き手部分が壊れてしまいました。それからは使用することなく保管しておりましたので、引き手部分以外は、傷・汚れ・カビ等なく全体的に綺麗な状態です。ブランド修理で1万円くらいはかかると思いますので、ご購入の際にはご理解いただいた上でご落札下さいますようお願い致します。※ファスナー自体は壊れていませんので、もちろんこのままの状態で使用は可能です。・カラーブラック・素材カーフレザー（牛革）となります。品番の「V4651」はカーフレザーを表します。※主流のラムレザーと比較して傷・汚れが付きにくく、長くご愛用いただけると思います。流通数もラムと比較すると圧倒的に少ないかと思います。・その他サイズなどは、写真にてご確認下さい。カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革



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