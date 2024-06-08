圧倒的な収納力 スティングレイ ダブルファスナー 長財布 ガルーシャ ネイビー

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ご覧いただきありがとうございます。☆超希少なスタースティングレイ☆※他販路でも販売している為予告なく終了することがあります。【海の宝石スティングレイ】海の宝石と言われる”スティングレイ革”を使用した大容量ダブルジッパー長財布。ポリッシュ加工（鏡面加工）した表面は光沢たっぷりでまるで宝石のように美しく他の革とは違った魅力があります。実際に手に取りこの美しい素材を楽しんでください。本商品はそのスティングレイを一枚革で仕上げた大容量ダブルジッパーウォレットです。【圧倒的な収納力】ダブルファスナーならではの抜群の収納力。お札で３００枚収納が可能。カードポケットは３１カ所、スマホや通帳、パスポートなども楽々収納できます。内面の素材は牛革のソフトレザーを使用。柔らかくて使いやすいです。見た目だけではなく『使いやすさ』を重視しております。中身の見やすさカードの出し入れお札の収納力見た目、耐久性、機能性どれをとっても抜群です。【YKKファスナー】ファスナーは日本製のYKKファスナーを使用。丈夫でスムーズに開閉できます。■サイズ（外寸）縦：１３.０ｃｍ横：２１.８ｃｍマチ：４.５ｃｍ■重量約５８３ｇ■スペックカードポケット×３１札入れ×４フリーポケット×４小銭入れ×２■カラーネイビー■素材革／エイ革スティングレイ内装革／牛革YKKファスナー■付属品なし■発送について全国送料無料宅急便コンパクトにて発送。時間指定可能です。※お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。※完全に天然素材の為、スターマークにヒビや浮き上がり、革本来のキズがあることがあります。エイ革の特性を理解している方のみ購入をお願いします。#スタースティングレイ#長財布#大容量長財布#メンズ財布#ダブルジッパー#財布メンズ#ガルーシャ#スティングレイ#エイ革