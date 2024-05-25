ボッテガヴェネタ 649607 マキシイントレチャート カセット 長財布 黒 ...

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⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。#紫陽花本舗の全商品一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：ボッテガヴェネタ⭐️商品名：マキシイントレチャート長財布⭐️サイズ：W19.5×H11.5×D2⭐️金具：シルバー⭐️仕様：ファスナー開閉式 カードポケット×12 オープンポケット×2 小銭入れ×1 札入れ×2⭐️色：ブラック⭐️付属品：無し（箱と保存袋は付きません）⭐️状態金属部分にスレがありますが、使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)ポケットやクレジットカードが充実しており、収納力抜群です。気になった方はコメント、お願い致します。⭐️参考価格：126,500円⭐️ランク評価：A⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です。安心してご購入頂けます。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。#紫陽花本舗✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#紫陽花本舗ボッテガヴェネタ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#紫陽花本舗長財布✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨A4432E