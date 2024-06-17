キムジョーンズ Tシャツ

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商品詳細
ブランド：キムジョーンズKIMJONES×DisneyキムジョーンズディズニーコラボTシャツ※カラー:ブラック※サイズ：M肩幅約50cm袖丈約19cm身幅約51cm着丈約68cm着用感、綿特有のスレ感ありますが…良い味だしてます。首周り等色褪せがありますが…状態は悪くなく、まだまだ活用していたける一着です。キムジョーンズファンの方いかがでしょうか。画像でご確認していただき、usedご理解ある方のご購入お願いいたします。お値下げご容赦願います。小さく折り畳み送ります。#トップス#Tシャツ#カットソー#キムジョーンズ
http://narcologia.ru/goods/providence729594.html
http://narcologia.ru/goods/organization757262.html
http://narcologia.ru/goods/troupe340411.html
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