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商品番号 U67057624037
商品名

VANS \"AUTHENTIC\" バンズ オーセンティック スニーカー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランド(アイテム)VANS\"AUTHENTIC\"バンズスニーカー★サイズ\u0026採寸US101/2(28.5cm)★コンディション(5段階で記載)C[S]新品、未使用、デッドストック[A]未使用に近い[B]目立った傷や汚れなし[C]やや傷や汚れがある[D]全体的に状態が悪い★補足説明パープルトーンのマルチボーダー。・購入後、返品交換は承っておりません。・古着の商品である事をご理解ください。神経質な方はお控えください。古着古着屋ビンテージヴィンテージvintageusedusedclothingy2kvansauthenticsneakerskaterバンズヴァンズスニーカースケータースケボー
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