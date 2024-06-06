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商品詳細
★ブランド(アイテム)VANS\"AUTHENTIC\"バンズスニーカー★サイズ\u0026採寸US101/2(28.5cm)★コンディション(5段階で記載)C[S]新品、未使用、デッドストック[A]未使用に近い[B]目立った傷や汚れなし[C]やや傷や汚れがある[D]全体的に状態が悪い★補足説明パープルトーンのマルチボーダー。・購入後、返品交換は承っておりません。・古着の商品である事をご理解ください。神経質な方はお控えください。古着古着屋ビンテージヴィンテージvintageusedusedclothingy2kvansauthenticsneakerskaterバンズヴァンズスニーカースケータースケボー
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日本未発売 VANS SKATE AUTHENTIC
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