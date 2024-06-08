新品 ZARA 95 スペイン製 リアル レザー ベルト

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＊＊プロフィールをご一読願います＊＊ZARA新品未使用タグ付き。カラー:ブラウンサイズ:95素材牛皮本革レザーリアルレザーレザーベルトこちらの商品はお値引き不可です。コンパクトに発送致します。※※※ゆうパケットポストでの簡易包装配送となります。クッション材等ご希望の場合はプラス料金にて配送方法を変更致しますのでコメント願います。※※※日本郵便⇔ヤマト運輸変更させていただく場合がございます。簡易包装配送となります。ZARA商品に関しまして、縫製の甘さやほつれ、小さなキズの可能性がございます。検品を行っておりますが、ZARA製品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。気になる方はご購入をお控えください。*****写真及び商品情報文章の無断転載は厳禁です*****224