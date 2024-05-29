Saint Laurent/YSL with NEW ERA/モノグラムCAP

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商品詳細
SaintLaurent/YSLwithNEWERA/モノグラムCAP/ブラックサンローランwithNEWERAYSLMONOGRAMEMBOIDEREDCAPMADEINCOLLABORATIONWITHNEWERA.YSLモノグラムの刺繍があしらわれたキャップ。NEWERA（ニューエラ）とのコラボレーションアイテムです。★こちらで譲っていただき、2〜3回着用いたしました。あまり似合わなかった為出品いたします。規格約56〜62cmコットン100%調節可能なクロージャーカーブしたバイザーサンローランリヴ・ドロワット限定100%COTTONADJUSTABLECLOSURECURVEDVISORSAINTLAURENTRIVEDROITEEXCLUSIVESTYLEID687687YCL369248orSTYLEID687687YCL361000MADEINPRC付属品・化粧箱・ショップ袋・購入時レシート(購入番号明記有)カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/encourage786872.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose371940.html
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