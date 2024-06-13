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商品詳細
数回着用しております。スニーカーの表面、及び内側は汚れ、傷もなく綺麗ですが、靴底にはくすみがあります。履いてる時には全く見えない部分です。あくまでも中古品ですのでご理解いただきご検討ください。#Y3
http://narcologia.ru/goods/Adder695275.html
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