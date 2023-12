新品未使用でタグ付きです。30度以上になると色が変わる面白いギミックです。diaspora_skateboardsTHERMODYEDSS23SPOTDyedMagicCircleTee国内の染工場にてピグメントダイを施したボディのフロントにGlitterLogo、バックにMagicCircleLogoをシルクスクリーンプリント。Greyのみ、熱に反応する特殊な染料を使用したサーモダイを施し、30度以上になった部分がWhiteに変色します。カラー···グレー袖丈···半袖



diaspora | tradexautomotive.com



ファイル:Map of the American Diaspora in the World.svg - Wikipedia



Amazon | The African Diaspora: Experiences, Engagements, and New ...



African Diaspora Map — The African Diaspora Alliance



What's Diaspora Skateboards?10年越しの答えと「SYMBIOSIS」 | EYESCREAM



diaspora | tradexautomotive.com



Diaspora skateboards | Jazzy Sport SYMBIOSIS Cr...



African diaspora - Wikipedia



Diaspora Skateboards(ディアスポラスケートボーズ)の「【Diaspora ...



DIASPORA SKATEBOARDS [YN MAGIC CIRCLE TEE] (BLACK)



Sudan: Pathways for Diaspora Engagement



Diaspora Skateboards



ディアスポラスケートボーズ DIASPORA SKATEBOARDS/All-Over Knit Polo ...



DIASPORA SKATEBOARDS [DYED MAGIC CIRCLE TEE] (BROWN)



Diaspora skateboardsがフランス発祥のシューズブランド・PATRICKとの ...