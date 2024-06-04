Nike GOLF RETRO 72 HAT オレンジ　イエロー　ゴールド　美品

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商品詳細
NikeGOLFRETRO72HATオレンジ イエロー ゴールド 美品NIKEgolfナイキゴルフのキャップです。クラウン部とつばの間にあるリープが特徴です♪カラーはオレンジ系で、画像1枚目の色味を少し濃くした感じかと思います。ホワイト、ブラックは見かけますが、こちらのカラーはあまり見かけない希少なものかと思います♪￼未使用ではないですが、使用感を感じない綺麗な状態です♪発送はクラウン部も型崩れしないよう発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/stepchild657252.html
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