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【新品、未使用】Dior長財布
商品番号 E98102219705
商品名

【新品、未使用】Dior長財布
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 21,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。写真を撮るのに触れていますので潔癖な方はお控え下さい。値段交渉はコメントにてお待ちしております。素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/financier69960.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce17255.html
http://narcologia.ru/goods/flight964728.html
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