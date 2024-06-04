【新品、未使用】Dior長財布

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商品詳細
新品未使用です。写真を撮るのに触れていますので潔癖な方はお控え下さい。値段交渉はコメントにてお待ちしております。素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。
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