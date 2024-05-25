ラルフローレン　アップリケツイルボールキャップ

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商品詳細
BetterCotton™のツイルで仕立て、創始者を讃えるフェルトパッチのアップリケを施したボールキャップ。RalphLaurenは、コットン栽培を国際的に改善するためにBetterCottonと連携。BetterCottonは農業従事者に対し、水の効果的な利用、土壌と自然生息地の健康に対する配慮、有害性の高い化学物質の利用の削減、適正な労働原則の実施について、トレーニングを提供。・シーム入りのつば・6枚パネル構造・通気性を高めるアイレット刺繍/内側にスウェットバンド/フロントパネルに裏地付き・フロントに\"Ralph\"のフェルトパッチのアップリケ・背面に\"Polo\"の刺繍とバックル付きレザーストラップ・本商品は物質収支方式に則って材料を調達しているため、BetterCottonが含まれない可能性があります。・本体：綿100％裏地前パネル部分：綿100％ストラップ：牛革100％装飾部分を除く・RalphLaurenにおけるサステナビリティのイニシアチブについて詳しくは、corporate.RalphLauren.com/citizenship-create-timeless-styleをご覧ください。ポロラルフローレン素材アイテム説明をご参照ください。原産国カンボジア
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