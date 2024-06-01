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本物◆ルイ・ヴィトン ジッピーウォレット◆ラウンドファスナー 財布
商品番号 J61137569517
商品名

本物◆ルイ・ヴィトン ジッピーウォレット◆ラウンドファスナー 財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少の使用感はありますが目立つも傷無く状態のいいお財布です♪■ブランドルイ・ヴィトン■サイズW：19.5cmH：10.5cmD：2cm■素材PVC■カラーブラウン■付属品・保存袋■仕様小銭入れ×1札入れ×3カードポケット×12フリーポケット×3
http://narcologia.ru/goods/forthcoming897892.html
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