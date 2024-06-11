超美品☆ルイ・ヴィトン エピ 2つ折り財布【ポルトフォイユ・マルコ】F25

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超美品☆ルイ・ヴィトンエピ2つ折り財布【ポルトフォイユ・マルコ】■仙台市のリサイクルショップで購入いたしました。鑑定済みの正規品になります♪■■もちろん本物ですのでご安心下さい■【参考定価 5万2500円】超美品ですよ☆○年齢や性別も問わず合わせやすい☆○ヴィトンエピの定番のお財布ですよ☆○ポケットにも入る大きさが便利ですね☆機能性抜群のエピのお財布です☆角などの状態→通常範囲の角スレ程度なので問題ありません◎金具類メッキの状態→通常使用に伴う薄れ程度ですので問題ありませんよ◎ホック開閉などの状態→スナップはパチンとしっかりとまって気持ちがいいですよ♪内側の状態→通常範囲の使用感程度なのできれいです◎その他目立つ難など特筆事項→使い勝手抜群のオシャレな商品です☆この機会に是非どうぞ◎届いたその日から気持ちよくお使い頂けます☆超美品ですよ☆もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能なお品でございます。使い勝手抜群のヴィトンのお財布【ポルトフォイユ・マルコ】をこの機会にどうぞ。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております) 参考定価：【5万2500円】 サイズ： Ｗ11×10.5×Ｄ1.5センチ (素人採寸です) カラー： エピブラック 付属品： 特にありません。 製造番号:VI0025 製造国： madeinFrance