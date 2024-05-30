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PSポールスミスより、カラフルなメンズゴルフウェアとラウンド用品をラインナップしたカプセルコレクションが登場。PSポールスミスのアイコンである、ゼブラのカラーリングをあしらったリバーシブルのリングベルト。ネイビーを基調とした上品な面と、ポップなカラーリング面をあしらうことで多様なスタイリングを演出してくれるアイテム。Dカン仕様のシンプルなバックルは、艶消しを施しマットな仕上げにすることで上品な印象を与えます。ポールスミスが初めて作ったゴルフグッズです。ショップでも売り切れているので入手困難です！もちろんゴルフ以外の私服でもでも使えるものです。︎︎︎︎︎︎☑︎サイズ フリー(全長122cm) 幅30mm︎︎︎︎︎︎☑︎カラー ネイビーとマルチ※リバーシブルです！︎︎︎︎☑︎素材 表側：ナイロン／裏側：ポリエステル／部分使い：牛革定価11000円