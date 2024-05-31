IQOSアイコスイルマ

種類···その他IQOSアイコスイルマ（ネオンモデル）✖️（サンセットレッド）（ベージュ）✖️サンセットレッド✖️ネオンモデル）2台セット バラ売り無しで御願いします使用期間はおおよそ２ヶ月程度状態は比較的に綺麗だと思います専用カバーにて使用していた為室内用として使用の為持ち出ししていませんので落下傷等もありせん念の為中古品ですのでノークレームで御願い可能な方に宜しく御願い致します購入後のクレームは御遠慮下さいコンビニ御支払の方最近購入して来て一切連絡無し支払い無し何時迄も増えてます（プロフィール記載済み）その様な御方は御遠慮頂く場合が御座います御理解の程宜しく御願い致します値引き交渉不可非対応金額を提示して交渉不可御遠慮下さい⭕️製品登録済み 登録不可⭕️値引き交渉不可 非対応（何故なら コメント一方的にしてきて返さない方が多数居る為）不快なコメント一方的なコメントの方は 御遠慮下さい。記載済みの詳細にも コメントは返信致しかねますので 御理解の程宜しく御願い致しますお支払いに関しましては原則２４時間以内に御協力御願い致します。発送もスムーズかと思います。⭕️コンビニお支払いのお方は 目安⭕️（お支払い時間）を おおまかで良⭕️いので 教えて下さいさると助かり⭕️ます。⭕️受け取り後の御連絡評価はスムーズ⭕️に御願い致します。以上を同意の上宜しく御願い致します御協力御願い申し上げます即購入 歓迎致します。購入検討中の等のコメントは大丈夫です（不要）



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