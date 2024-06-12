エルメス エトリヴィエール ベルト マルジェラ期 レザー オレンジ

・仕様J刻印あり。・状態裏面の若干の汚れはありますが、表面は比較的綺麗のため使用には大きく問題ないと思います。・サイズ全長約100cm、ウエスト約78〜88cm、幅40mm・素材レザー・カラーオレンジ系・付属品本体のみ◼️購入元：ブランド真贋鑑定済ショップ◼️万が一コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。◼️配送1〜3日程度で発送致します。※基本的に新品購入でない為、付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。363



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