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【掛け軸】金毘羅大権現
商品番号 R46820229571
商品名

【掛け軸】金毘羅大権現
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,198 円
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商品詳細

【掛け軸】金毘羅大権現サイズ：縦約143cm横約38cm※父のコレクションです。当方、掛け軸に関しては素人のため詳細は不明です。※古いお品ですので経年劣化を気にされる方はご購入をお控え下さい。★金比羅さん★アンティーク★床の間★神道
http://narcologia.ru/goods/rouge180810.html
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