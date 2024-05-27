【掛け軸】金毘羅大権現

【掛け軸】金毘羅大権現サイズ：縦約143cm横約38cm※父のコレクションです。当方、掛け軸に関しては素人のため詳細は不明です。※古いお品ですので経年劣化を気にされる方はご購入をお控え下さい。★金比羅さん★アンティーク★床の間★神道



金毘羅権現 - Wikipedia



金毘羅大権現とは – こんぴら奥の院 箸蔵寺



仏像 金毘羅大権現(桧/ヒノキ) 4.5寸



楠 金毘羅大権現 34cm



金毘羅大権現形成史１－２ 象頭山における金光院の支配権確立まで ...



金毘羅権現形成史 金毘羅大権現はどんな姿だったの？ : 瀬戸の島から



楠 金毘羅大権現 38cm 木彫り 仏像



仏像美術館



楠 白木 金毘羅大権現 35cm



平成三十年 大海原の神 金毘羅大権現 | 青森魚類株式会社



金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)とは？ 意味や使い方 - コトバンク



金毘羅大権現 | 美術系男子



金比羅大権現像 秋葉大権現像 - 円泉寺妙見堂 埼玉県飯能市



権現様のお御影 授与開始致しました。 – こんぴら奥の院 箸蔵寺



牛玉所殿本殿の神仏 | 西大寺(観音院)-岡山県