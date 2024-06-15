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メゾンキツネ Tシャツ
商品番号 V57250033477
商品名

メゾンキツネ Tシャツ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 4,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが、着る機会がなかなかないため、出品させて頂きます。未試着・新品です。購入時の金額¥16,500半袖コットンTシャツ。スタンダードなデザインで、胸にフォックスヘッドの刺繍パッチが施されています。-コットンTシャツ-スタンダードなデザイン-半袖-クルーネック-袖と裾はリブ仕様-胸にフォックスヘッドの刺繍パッチ-バックは無地カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/stealth998676.html
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